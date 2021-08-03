Россияне массово скупают лекарства из-за COVID-19

Россияне массово скупают лекарства из-за COVID-19
Фото: Zamir Usmanov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
продолжениеСвежая статистика по коронавирусу в России на 3 августа
Общая выручка ритейлеров в фармотрасли выросла за полгода до 552 миллиардов

За первые шесть месяцев текущего года российский ритейл в фармакологической отрасли смог удержать прошлогодний уровень, когда в стране наблюдался небывалый ажиотаж на аптекарском рынке.

Так, в период с января до июня российские аптеки смогли выручить примерно 552 миллиарда рублей – приведенная сумма меньше аналогичного прошлогоднего показателя лишь на 7 млрд рублей. Однако в розницу удалось сохранить объемы. Причиной стало взвинчивание цен на лекарства и рост спроса на препараты, предназначенные для лечения коронавирусной инфекции.

Представители отечественного фармритейла заявляют, что в основном россияне заказывают в Сети препараты против заболеваний крови. Они входят в рекомендации Министерства здравоохранения по лечению коронавирусной инфекции. Доля указанного сегмента в одном из агрегаторов выросла на 3,4 процента и составила 12,8%.

Небывалый спрос показывают препараты, применяемые для разжижения крови – динамика показала рост в 37%.

Однако, уточняет "Коммерсант", на фармрынке сильный рост наблюдается только у крупных ритейлеров. К сервису в Сети не могут подключаться мелкие аптечные сети.

Таким образом, российские фармритейлеры смогли сохранить прошлогодний оборот. При этом, утверждает DSM Group, спрос начал расти с середины весны на фоне развития новой волны коронавирусной инфекции. Изменились и предпочтения самих россиян: потребитель стал делать выбор в пользу более дорогих лекарств – речь идет о препаратах стоимостью от 500 рублей.

Ранее россиянам рассказали о том, как избежать в аптеках уловок фармацевтов.

Источник: Коммерсант ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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