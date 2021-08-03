Свежая статистика по коронавирусу в России на 3 августа

Свежая статистика по коронавирусу в России на 3 августа
Фото: Aleksander Polyakov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
За сутки скончались 788 человек

Оперативный штаб опубликовал свежие данные, отражающие эпидемиологическую обстановку в России. Так, за сутки от коронавируса излечились 18 963 гражданина нашей страны. Общее количество выздоровевших составляет 5 659 746.

За сутки COVID-19 диагностировали у 22 010 человек. За все время пандемии выявлено 6 334 195 случаев заражения.

Имеется и печальная статистика. По данным на 3 августа, коронавирус унес жизни 788 соотечественников. Всего умерло 160 925 человек.

Рассмотрим распределение новых случаев по регионам. В Москве заразу подхватили 1952 человека. В Санкт-Петербурге инфицировались еще 1910 горожан. В Московской области – на 1540 заболевших больше.

Ранее стало известно о том, что в России появится вакцина для людей с хроническими заболеваниями – "Бетувакс-КоВ-2". Дело в том, что многие действующие препараты противопоказаны для этой категории граждан. 

По имеющимся данным, тестирование вакцины начнется уже в сентябре. 

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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