За сутки скончались 788 человек

Оперативный штаб опубликовал свежие данные, отражающие эпидемиологическую обстановку в России. Так, за сутки от коронавируса излечились 18 963 гражданина нашей страны. Общее количество выздоровевших составляет 5 659 746.

За сутки COVID-19 диагностировали у 22 010 человек. За все время пандемии выявлено 6 334 195 случаев заражения.

Имеется и печальная статистика. По данным на 3 августа, коронавирус унес жизни 788 соотечественников. Всего умерло 160 925 человек.

Рассмотрим распределение новых случаев по регионам. В Москве заразу подхватили 1952 человека. В Санкт-Петербурге инфицировались еще 1910 горожан. В Московской области – на 1540 заболевших больше.

Ранее стало известно о том, что в России появится вакцина для людей с хроническими заболеваниями – "Бетувакс-КоВ-2". Дело в том, что многие действующие препараты противопоказаны для этой категории граждан.

По имеющимся данным, тестирование вакцины начнется уже в сентябре.