Евросоюз признал сертификаты использующего "Спутник V" Сан-Марино

Евросоюз признал сертификаты использующего "Спутник V" Сан-Марино
Фото: Мобильный репортер/ АГН «Москва»
Документ теперь действует на всей территории ЕС

Еврокомиссия признала действительными на территории Европейского союза сертификаты Сан-Марино о вакцинации против коронавирусной инфекции. Эта страна использует российский препарат "Спутник V" против СOVID-19.

Как отметили в Российском фонде прямых инвестиций, теперь документ признан действительным на всей территории Евросоюза, а также в государствах, которые входят в Шенгенскую зону.

Соответствующее решение вынесено Еврокомиссией в конце июля.

Как пишет CD News, аналогичное решение вынесено комиссией по сертификатам, выданным Ватиканом. Документы обоих государств теперь эквивалентны цифровому сертификату Евросоюза. 

По словам еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса, Брюссель работает в направлении признания сертификатов, выдаваемых и третьими странами, пишет URA.ru.

"Однако они должны быть совместимы с рамками ЕС и должны позволять проверять свою действительность", – высказался чиновник.

Внедрение новой системы позволяет проверить подлинность и целостность сертификатов третьих стран. Комиссия же принимает решение о его эквивалентности цифровому сертификату COVID ЕС, передает телеканал "360".

Известно, что Сан-Марино одобрила применение "Спутника V" зимой 2021 года. До этого в Российском фонде прямых инвестиций заявляли, что применение препарата против коронавируса позволило республике стать первой европейской страной, одержавшей победу над инфекцией.

Ранее журнал Vaccines оценил эффективность "Спутника V" против нового штамма коронавирусной инфекции. Согласно заявлению источника, препарат на должном уровне защищает организм против новых видов мутировавшего вируса.

Источник: Twitter ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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