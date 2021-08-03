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Одинцово, Мытищи и Раменский округ заняли лидирующие позиции по приросту заболеваемости коронавирусом в Московской области. Об этом сообщает 3 августа Мособлштаб.
Так, за сутки в Одинцовском округе выявили 143 случая, в Мытищах и Раменском – 122 и 111 соответственно. Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
Всего же за прошедшие сутки в Московской области выявили 1540 случаев заражения коронавирусной инфекцией, передает Мособлштаб. Скончались 29 человек.
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