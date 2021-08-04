Свежая статистика по коронавирусу в России на 4 августа

Свежая статистика по коронавирусу в России на 4 августа
Фото: Aleksander Polyakov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
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За сутки вылечились 20 096 человек

Оперативный штаб поделился свежими данными, отражающими эпидемиологическую обстановку в России. Так, за сутки коронавирус подхватили 22 589 человек. С начала пандемии COVID-19 в РФ зарегистрировано 6 334 195 случаев заражения.

Отрицательный тест за последние сутки сдали 20 096 россиян. Всего от заразы излечились 5 659 746 граждан нашей страны.

По данным на 4 августа, с недугом не справились 790 человек. Общее число умерших от коронавируса составляет 160 925.

За сутки диагноз COVID-19 поставили 2502 жителям Москвы. В Санкт-Петербурге заразились еще 1906 горожан. В Московской области стало на 1517 заболевших больше.

Ранее появилась информация, что россияне начали массово скупать лекарства из-за коронавируса. Спрос вырос на препараты, предназначенные для разжижения крови. 

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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