За сутки вылечились 20 096 человек

Оперативный штаб поделился свежими данными, отражающими эпидемиологическую обстановку в России. Так, за сутки коронавирус подхватили 22 589 человек. С начала пандемии COVID-19 в РФ зарегистрировано 6 334 195 случаев заражения.

Отрицательный тест за последние сутки сдали 20 096 россиян. Всего от заразы излечились 5 659 746 граждан нашей страны.

По данным на 4 августа, с недугом не справились 790 человек. Общее число умерших от коронавируса составляет 160 925.

За сутки диагноз COVID-19 поставили 2502 жителям Москвы. В Санкт-Петербурге заразились еще 1906 горожан. В Московской области стало на 1517 заболевших больше.

Ранее появилась информация, что россияне начали массово скупать лекарства из-за коронавируса. Спрос вырос на препараты, предназначенные для разжижения крови.