Доктор Рошаль высказался по поводу вакцинации детей от коронавируса

Прививки уже много лет помогают защищать детей от страшных заболеваний

Вакцинация – это колоссальное достижение человечества. В этом убежден президент Союза медицинского сообщества "Национальная Медицинская Палата", детский доктор Мира профессор Леонид Рошаль.

В рамках беседы о вакцинах, организованной Российским обществом "Знание" совместно с Акцией #МЫВМЕСТЕ, Рошаль напомнил, скольких проблем удалось избежать благодаря защите детей с раннего возраста от опасных инфекций с помощью прививок. При этом отказ от вакцинации быстро приводит к вспышкам эпидемий: это видно и на примере Европы, где начались массовые заболевания корью, и даже на примере Чечни, где во время войны перестали прививать от полиомиелита и в результате появились дети, пораженные этим страшным недугом.

Что касается новой коронавирусной инфекции, то пока нет однозначного ответа, с какого возраста можно вакцинировать детей.

"В некоторых странах активно идет иммунизация детей от 12 до 16 лет. Исследования ведутся. Во многих странах снизили возраст вакцинируемых. Неизвестно, какую форму в дальнейшем примет ковид, но, возможно, будут вакцины, которые будут применимы и для детей",

– отметил Леонид Рошаль. Пока же доктор призвал родителей в России внимательнее следить за здоровьем детей и вызывать врача на дом при недомогании, не допуская распространения инфекции.

Что касается взрослых людей, то тут все просто: чем быстрее вакцинироваться, тем лучше. По словам Рошаля, у подавляющего числа граждан противопоказаний к вакцинации нет. Пожилой возраст и хронические заболевания прививке не помеха. Сам доктор привился "Спутником" и намерен ревакцинироваться, когда потребуется.