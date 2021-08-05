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В соответствии со свежими данными, приведенными Оперативным штабом, за сутки в России заболели еще 23 120 человек. С начала пандемии COVID-19 диагностировали у 6 379 904 граждан нашей страны.
Количество выздоровевших увеличилось на 20 370. Всего коварный недуг смогли победить 5 700 212 соотечественников.
Имеется и печальная статистика. По данным на 5 августа, коронавирус унес жизни 794 человек. Общее число умерших составляет 162 509 .
Рассмотрим распределение новых случаев по регионам. Первое место по-прежнему остается за Москвой. Там заразу подхватили еще 3227 человек. Следом идет Санкт-Петербург с 1911 заболевшими. Замыкает тройку лидеров Московская область с 1287 инфицированными.
Ранее врачи спрогнозировали, когда Россию накроет четвертая волна коронавируса. По словам аллерголога-иммунолога Владимира Болибока, новой вспышки заболеваемости следует ожидать в начале октября.
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