За сутки вирус унес жизни 794 человек

В соответствии со свежими данными, приведенными Оперативным штабом, за сутки в России заболели еще 23 120 человек. С начала пандемии COVID-19 диагностировали у 6 379 904 граждан нашей страны.

Количество выздоровевших увеличилось на 20 370. Всего коварный недуг смогли победить 5 700 212 соотечественников.

Имеется и печальная статистика. По данным на 5 августа, коронавирус унес жизни 794 человек. Общее число умерших составляет 162 509 .

Рассмотрим распределение новых случаев по регионам. Первое место по-прежнему остается за Москвой. Там заразу подхватили еще 3227 человек. Следом идет Санкт-Петербург с 1911 заболевшими. Замыкает тройку лидеров Московская область с 1287 инфицированными.

Ранее врачи спрогнозировали, когда Россию накроет четвертая волна коронавируса. По словам аллерголога-иммунолога Владимира Болибока, новой вспышки заболеваемости следует ожидать в начале октября.