В Минздраве РФ назвали регионы с тревожной ситуацией по коронавирусу

Снизить рост заболеваемости удалось за счет некоторых субъектов

Ситуация с коронавирусом в стране останется напряженной. Особенно беспокойство вызывают ряд регионов, сообщил глава российского Минздрава Михаил Мурашко. 

Речь идет о Красноярском крае, Астраханской и Магаданской областях, Туве, Коми, Самаре и Севастополе. В эти регионы уже были направлены специалисты, которые окажут местным врачам организационно-методическую и лечебную помощь. 

При этом, добавил министр, постепенно число заболевших уменьшается. Но во многом это произошло благодаря Москве, Санкт-Петербургу и Московской области, где традиционно выявляется наибольшее количество новых случаев. В других же субъектах РФ дела обстоят несколько хуже. 

Напомним, что за весь период пандемии COVID-19 диагностировали у 6 379 904 россиян. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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