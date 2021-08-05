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Ситуация с коронавирусом в стране останется напряженной. Особенно беспокойство вызывают ряд регионов, сообщил глава российского Минздрава Михаил Мурашко.
Речь идет о Красноярском крае, Астраханской и Магаданской областях, Туве, Коми, Самаре и Севастополе. В эти регионы уже были направлены специалисты, которые окажут местным врачам организационно-методическую и лечебную помощь.
При этом, добавил министр, постепенно число заболевших уменьшается. Но во многом это произошло благодаря Москве, Санкт-Петербургу и Московской области, где традиционно выявляется наибольшее количество новых случаев. В других же субъектах РФ дела обстоят несколько хуже.
Напомним, что за весь период пандемии COVID-19 диагностировали у 6 379 904 россиян.
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