Свежая статистика по коронавирусу в России на 6 августа

Свежая статистика по коронавирусу в России на 6 августа
Фото: Денис Гришкин/АГН Москва
продолжениеКоронавирус в России: главное
Количество заболевших увеличилось на 22 660

Столичный оперштаб опубликовал последние новости о коронавирусе в России. По данным на 6 августа, вирус подхватили еще 22 660 человек. Общее число заболевших составляет 6 402 564.

За последние 24 часа отрицательный тест на COVID-19 сдали 20 141 человек. С начала пандемии выздоровели 5 720 353 россиянина.

За сутки скончались еще 792 соотечественника. Всего зараза унесла жизни 163 301 человека.

Первое место по заболеваемости коронавирусом остается за Москвой. Там инфекция сразила 2583 горожан. В Санкт-Петербурге зафиксировали 1909 новых случаев заражения. В Московской области инфицировались 1394 человека.

Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко назвал регионы с тревожной ситуацией по коронавирусу. Рост заболеваемости наблюдается в Красноярском крае, Астраханской и Магаданской областях, Туве, Коми, Самаре и Севастополе.

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

NI назвал сделку Германии и США по "Северному потоку - 2" неприличной и стыдной

Украина окажется единственной страной под угрозой из-за газопровода, уверен эксперт

В Варшаве заявили о мести Минска за Тимановскую

Только за последние сутки в Польшу через белорусскую границу проникли 133 беженца

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей