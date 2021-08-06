Количество заболевших увеличилось на 22 660

Столичный оперштаб опубликовал последние новости о коронавирусе в России. По данным на 6 августа, вирус подхватили еще 22 660 человек. Общее число заболевших составляет 6 402 564.

За последние 24 часа отрицательный тест на COVID-19 сдали 20 141 человек. С начала пандемии выздоровели 5 720 353 россиянина.

За сутки скончались еще 792 соотечественника. Всего зараза унесла жизни 163 301 человека.

Первое место по заболеваемости коронавирусом остается за Москвой. Там инфекция сразила 2583 горожан. В Санкт-Петербурге зафиксировали 1909 новых случаев заражения. В Московской области инфицировались 1394 человека.

Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко назвал регионы с тревожной ситуацией по коронавирусу. Рост заболеваемости наблюдается в Красноярском крае, Астраханской и Магаданской областях, Туве, Коми, Самаре и Севастополе.