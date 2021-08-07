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Количество заболевших коронавирусом в России увеличилось еще на 22 320 человек. Новые случаи заражения были выявлены в 85 регионах страны. Об этом сообщает Оперштаб.
Больше всего заболевших в Московском регионе. В столице число инфицированных приросло на 2 235, а по Московской области обнаружили еще 1 455 больных. На втором месте по количеству новых случаев Санкт-Петербург с 1 904 заболевшими. Следом идет Нижегородская область, где тест на коронавирус оказался положительным у 551 человека.
Меньше всего больных выявили в НАО – там заболевание нашли у 12 жителей.
По данным на 7 августа, от коронавируса погибли еще 793 человека. За минувшие сутки выздоровели 19 485.
Таким образом, общая статистика по коронавирусу в России указывает, что всего ковидом в стране заболело 6 424 884 жителей. От болезни скончались 164 094 человека, а 5 739 838 смогли выздороветь.
Ранее в Минздраве перечислили регионы с наиболее тяжелой ситуацией по COVID-19.
Также в России продолжается вакцинационная кампания. Доктор Рошаль призывает взрослых как можно скорей сделать прививку, поскольку это – единственный способ справиться с распространением болезни в стране.
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