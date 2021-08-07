Свежая статистика по коронавирусу в России на 7 августа

Свежая статистика по коронавирусу в России на 7 августа
Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Всего в стране от инфекции скончались более 164 тысяч граждан

Количество заболевших коронавирусом в России увеличилось еще на 22 320 человек. Новые случаи заражения были выявлены в 85 регионах страны. Об этом сообщает Оперштаб.

Больше всего заболевших в Московском регионе. В столице число инфицированных приросло на 2 235, а по Московской области обнаружили еще 1 455 больных. На втором месте по количеству новых случаев Санкт-Петербург с 1 904 заболевшими. Следом идет Нижегородская область, где тест на коронавирус оказался положительным у 551 человека. 

Меньше всего больных выявили в НАО – там заболевание нашли у 12 жителей.

По данным на 7 августа, от коронавируса погибли еще 793 человека. За минувшие сутки выздоровели 19 485. 

Таким образом, общая статистика по коронавирусу в России указывает, что всего ковидом в стране заболело 6 424 884 жителей. От болезни скончались 164 094 человека, а 5 739 838 смогли выздороветь.

Ранее в Минздраве перечислили регионы с наиболее тяжелой ситуацией по COVID-19.

Также в России продолжается вакцинационная кампания. Доктор Рошаль призывает взрослых как можно скорей сделать прививку, поскольку это – единственный способ справиться с распространением болезни в стране. 

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

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