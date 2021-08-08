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Оперативный штаб рассказал о ситуации с коронавирусом к 8 августа. За сутки инфекцией заразились 22 866 жителей страны. За все время в России заболели 6 447 750 человек.
Москва по-прежнему находится на первой строчке антирейтинга. В столице выявили 2761 новых случаев заражения. В Санкт-Петербурге положительные тесты на COVID-19 сдали 1907 горожан. В Подмосковье 1527 жителей ушли на самоизоляцию.
Умерли за последние 24 часа 787 россиян. За все время скончались 164 881 пациентов.
Выздоровели за сутки 15 669 жителей страны. Всего с болезнью справились 5 755 507 человек.
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