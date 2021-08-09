Свежая статистика по коронавирусу в России на 9 августа

Свежая статистика по коронавирусу в России на 9 августа
Фото: Софья Сандурская/АГН Москва
Всего от инфекции в стране скончалось более 165 тыс. граждан

По данным Оперативного штаба по распространению коронавируса в России, количество заболевших ковидом к 9 августа увеличилось на 22 160 человек. За минувшие сутки от инфекции умерли 769, выздоровели 14 474 пациентова. 

Больше всего случаев заражения выявили в Москве – там зарегистрировано еще 2 150 больных. В Московской области прирост инфицированных составил 1 487 человек. На втором месте среди регионов по количеству заболевших за сутки – Санкт-Петербург с 1 895 случаями. Замыкает тройку Нижегородская область, где коронавирус нашли у 539 граждан. 

Согласно общей статистике по коронавирусу в России, инфекцию обнаружили у 6 469 910 россиян. 165 650 от болезни погибли, а 5 769 981 смог выздороветь.

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

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