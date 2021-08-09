В Подмосковье перечислили худшие округа по заболеваемости коронавирусом

За сутки в области врачи поставили 1487 диагнозов "COVID-19"

Оперативный штаб по Московской области рассказал о ситуации с коронавирусом в регионе. Так, первую строчку антирейтинга заняли Мытищи, где 164 жителей заразились инфекцией. 

На втором месте расположилось Одинцово, где 120 человек ушли на самоизоляцию. Замыкает тройку Раменское с 84 заболевшими.

Непростая ситуация в Балашихе (76), Ленинском (65), Химках (58) и Чехове (56), уточняет интернет-портал "Подмосковье сегодня"

Всего 9 августа в России зафиксировано 22 160 новых случаев инфицирования.  

Источник: Телеграм-канал "Мособлштаб" ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

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