Новый антилидер: свежая статистика по коронавирусу в России на 10 августа

Новый антилидер: свежая статистика по коронавирусу в России на 10 августа
Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Выздоровело еще более 18 тыс. пациентов

За минувшие сутки коронавирусную инфекцию обнаружили у еще 21 378 человек по всей России. Случаи заражения были зарегистрированы в 85 регионах страны. Об этом сообщает Оперативный штаб по распространению коронавируса. 

В этот раз северная столица обогнала официальную Наибольшее количество инфицированных выявили в Санкт-Петербурге – там диагноз поставили еще 1 811 жителям. В Московской области число заразившихся выросло на 1 309. В Москве прирост больных – 1 639 человек. 

Меньше всего заболевших в Чукотском автономном округе, где вирус нашли у 2 граждан.

По данным на 10 августа, от COVID-19 по всей стране умерло еще 792 человека, общее количество погибших доросло до 166 442. За сутки выздоровели 18 729 пациентов, всего переболели ковидом в России 5 788 710 человек.

За все время распространения инфекции болезнь была выявлена у 6 491 288 россиян.

Источник: Оперативный штаб
Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость287110
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значит тысячи полторы минимум ушло на тот свет в раше.
путин работает :)
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