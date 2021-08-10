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За минувшие сутки коронавирусную инфекцию обнаружили у еще 21 378 человек по всей России. Случаи заражения были зарегистрированы в 85 регионах страны. Об этом сообщает Оперативный штаб по распространению коронавируса.
В этот раз северная столица обогнала официальную Наибольшее количество инфицированных выявили в Санкт-Петербурге – там диагноз поставили еще 1 811 жителям. В Московской области число заразившихся выросло на 1 309. В Москве прирост больных – 1 639 человек.
Меньше всего заболевших в Чукотском автономном округе, где вирус нашли у 2 граждан.
По данным на 10 августа, от COVID-19 по всей стране умерло еще 792 человека, общее количество погибших доросло до 166 442. За сутки выздоровели 18 729 пациентов, всего переболели ковидом в России 5 788 710 человек.
За все время распространения инфекции болезнь была выявлена у 6 491 288 россиян.
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путин работает :)