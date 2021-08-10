Вакцинация для студентов не будет обязательной

Об этом заявили в Минобрнауки

Глава Министерства образования и науки России Валерий Фальков заявил, что вузы не должны устанавливать какие-либо ограничения в зависимостри от того, сделал ли студент прививку или нет. Об этом он сказал в эфире "Россия 24".

Он указал, что в данной ситуации необходимо обеспечит равенство студентов и не делить их на привитых и непривитых, пишет URA.RU.

Министр отметил, что если учебные учреждения будут вести более подробно статистику привитых, то смогут своевременно и более точно проводить необходимые мероприятия, передает его слова РИА "Новости". 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость288810
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Сейчас всех на очку. Как начнут болеть всех на дистанционку. Задолбали уже с добровольной вакцинацией. Давайте от всех болезней введем добровольную вакцинацию и от сыпного тифа и от холеры и от сибирской язвы. Пока все не вымрем.
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