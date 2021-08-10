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Глава Министерства образования и науки России Валерий Фальков заявил, что вузы не должны устанавливать какие-либо ограничения в зависимостри от того, сделал ли студент прививку или нет. Об этом он сказал в эфире "Россия 24".
Он указал, что в данной ситуации необходимо обеспечит равенство студентов и не делить их на привитых и непривитых, пишет URA.RU.
Министр отметил, что если учебные учреждения будут вести более подробно статистику привитых, то смогут своевременно и более точно проводить необходимые мероприятия, передает его слова РИА "Новости".
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