Об этом заявили в Минобрнауки

Глава Министерства образования и науки России Валерий Фальков заявил, что вузы не должны устанавливать какие-либо ограничения в зависимостри от того, сделал ли студент прививку или нет. Об этом он сказал в эфире "Россия 24".

Он указал, что в данной ситуации необходимо обеспечит равенство студентов и не делить их на привитых и непривитых, пишет URA.RU.

Министр отметил, что если учебные учреждения будут вести более подробно статистику привитых, то смогут своевременно и более точно проводить необходимые мероприятия, передает его слова РИА "Новости".