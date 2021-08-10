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В Подмосковье назвали худшие округа по заболеваемости COVID-19. Так, больше всего случаев за сутки выявили в Одинцово. Там заразу подхватили 112 человек.
На втором месте – Солнечногорск с 98 заболевшими. Замыкает тройку лидеров Раменское с 90 инфицированными, передает Телеграм-канал "Коронавирус.Мособлштаб".
В Домодедово положительный тест на ковид сдали 65 человек. В Орехово-Зуево и Химках – 61 и 59 новых случаев соответственно.
Всего за сутки коронавирус диагностировали у 1309 жителей региона, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Ранее появилась информация, что вакцинация для студентов не будет обязательной.
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