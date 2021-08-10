Число заболевших в регионе увеличилось на 1309

В Подмосковье назвали худшие округа по заболеваемости COVID-19. Так, больше всего случаев за сутки выявили в Одинцово. Там заразу подхватили 112 человек.

На втором месте – Солнечногорск с 98 заболевшими. Замыкает тройку лидеров Раменское с 90 инфицированными, передает Телеграм-канал "Коронавирус.Мособлштаб".

В Домодедово положительный тест на ковид сдали 65 человек. В Орехово-Зуево и Химках – 61 и 59 новых случаев соответственно.

Всего за сутки коронавирус диагностировали у 1309 жителей региона, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Ранее появилась информация, что вакцинация для студентов не будет обязательной.