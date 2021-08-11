Свежая статистика по коронавирусу в России на 11 августа

Свежая статистика по коронавирусу в России на 11 августа
Фото: Alexander Rekun/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Всего в стране заболело более 6,5 миллионов граждан

Оперативный штаб по распространению коронавируса сообщил о 21 571 новом случае заражения инфекцией в России. Инфицированные были выявлены в 85 регионах страны. Еще 799 за минувшие сутки скончались, а 20 067 выздоровели.

Наибольшее количество заболевших в Москве – там ковид нашли у 2 076 человек. Следом идет Санкт-Петербург с 1 804 случаями заражений инфекцией. На третьем месте по приросту больных Московская область, где, по данным на 11.08.2021, тест на коронавирус дал положительный результат у 1 054 человек. 

Всего в России выявлено 6 512 859 заболевших коронавирусом. 167 241 человек от болезни скончался, а 5 808 777 выздоровели. 

В Роспотребнадзоре, оценивая данные по распространению COVID-19 в стране, отметили, что ситуация стабилизировалась, хотя по-прежнему является напряженной. Как рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, в некоторых регионах темп прироста заболевших снижается, сообщает URA.RU

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

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