Вирус чрезвычайно коварен для пожилого населения

"Йота"-штамм SARS-CoV-2 повышает процент летальности в случае заражения инфекцией на 46-82% у лиц старшей возрастной группы. Такое заявление сделали американские ученые в своей публикации, посвященной новому варианту коронавируса.

Для исследования специалисты решили провести анализ эпидемиологических данных, которые собирались в Нью-Йорке на протяжении нескольких месяцев.

Оказалось, что штамм в сравнении с другими вариантами имеет самый высокий коэффициент смертности. Так, у лиц возрастом от 45 до 64 лет он поднимает вероятность наступления летального исхода на 46%, у категории 65-74 года – на 82%.

Известно, что "Йота" выявлен в 27 странах, включая Соединенные Штаты. При этом штамм "Альфа" имеет большую контагиозность.