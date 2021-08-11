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Вакцинация препаратом "Спутник V" снижает вероятность заражения коронавирусной инфекцией в двадцать раз. Такое заявление сделал замглавы центра Гамалеи Денис Логунов, напомнивший россиянам о необходимости прививаться.
Специалист также указал, что "Спутник V" эффективнее американских Moderna – в том числе и по перенесению последствий вакцинации. Логунов отметил, что можно заручиться подтверждением не только самого центра Гамалеи с Минздравом, но и отчетов специалистов Сан-Марино, Аргентины и Венгрии.
Логунов добавил, что эпидемиологическая эффективность "Спутника V" в Аргентине составила 93%, сообщает телеканал "360".
Ученый вместе с тем напомнил, что аденовирусный вектор для вакцинации применяется не только в РФ, но и по всему миру.
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