Российский препарат демонстрирует высокое качество, отметил специалист

Вакцинация препаратом "Спутник V" снижает вероятность заражения коронавирусной инфекцией в двадцать раз. Такое заявление сделал замглавы центра Гамалеи Денис Логунов, напомнивший россиянам о необходимости прививаться.

Специалист также указал, что "Спутник V" эффективнее американских Moderna – в том числе и по перенесению последствий вакцинации. Логунов отметил, что можно заручиться подтверждением не только самого центра Гамалеи с Минздравом, но и отчетов специалистов Сан-Марино, Аргентины и Венгрии.

Логунов добавил, что эпидемиологическая эффективность "Спутника V" в Аргентине составила 93%, сообщает телеканал "360".

Ученый вместе с тем напомнил, что аденовирусный вектор для вакцинации применяется не только в РФ, но и по всему миру.