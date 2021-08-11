За сутки заразились еще 1054 жителей региона

Названы худшие города по коронавирусу в Подмосковье. Наиболее напряженная ситуация наблюдается в Одинцовском округе. Там за сутки инфицировались еще 85 человек.

Следом идет Балашиха, где за последние 24 часа положительный тест на ковид сдали 76 человек. На третьем месте – Люберцы с 67 зараженными, сообщает телеграм-канал "Коронавирус.Мособлштаб".

В Королеве заболевших стало на 64 человека больше. В Химках, Раменском округе и Красногорске – 58, 48 и 47 новых случаев соответственно.

Всего за сутки заразу подхватили 1054 жителей региона, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Ранее в Центре Гамалеи сравнили эффективность "Спутника V" с западными вакцинами.