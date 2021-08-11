Инфекционист в эфире "Знания" объяснила пользу жестких ограничений в пандемию

Непростые меры помогли подготовить систему здравоохранения к борьбе с коронавирусом

Замдиректор ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная дала интервью Российскому обществу "Знание" в прямом эфире. Разговор состоялся в рамках просветительской компании "Разберемся в вакцинах вместе", которую организовало общество и общероссийская акция #МЫВМЕСТЕ. Проект призван популяризировать научную информацию о вакцинации против ковида, бороться с мифами и помогать россиянам принимать решения о прививке.

Пшеничная объяснила, как появлялись рекомендации касательно COVID-19 с начала распространения инфекции. Отечественные структуры здравоохранения начали предпринимать шаги по борьбе с коронавирусом еще в тот момент, когда эпидемия только начиналась в самом Китае, а в РФ еще не было зарегистрировано случаев заражения. Российские специалисты были членами миссии ВОЗ, которая отправилась в Поднебесную и изучала ситуацию на месте, а также размышляла над вопросами борьбы с коронавирусом и рекомендациями. Деятельность отечественных военных медиков, сотрудников Роспотребнадзора и Минздрава в составе гуманитарной миссии РФ в Италии в марте прошлого года помогла коллегам из этой южной страны в борьбе с инфекцией и позволила итальянцам получить опыт по лечению, профилактике и выявлению COVID-19.

Эксперт добавила, что рекомендации ВОЗ обновлялись каждые 14 дней или каждый месяц, потому что появлялись новые данные о методах лечения, тестах, вакцине, что отражалось во временных рекомендациях ВОЗ.

Самым непростым периодом пандемии было ее начало, по словам Пшеничной. Ведь в тот момент мир только искал патогенез, способы лечения.

"Жесткие ограничения, которые были введены на начальном этапе, помогли подготовить систему здравоохранения к борьбе с пандемией: развернуть коечный фонд, нарастить кадровый потенциал, вести работу по разработке вакцин, исследования и регистрацию лекарственных препаратов, разработать диагностические тесты и нарастить их объемы производства", – отметила замдиректор ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора.

Она добавила, что Россия выиграла время, чтобы отразить атаку инфекции, поэтому когда жесткие ограничения отменили, стране удалось избежать повторного локдауна и ЧС.

Эксперт подчеркнула, что жесткие меры позволили уменьшить число заражений респираторными и кишечными инфекциями. Эффективными мерами профилактики этих заболеваний как раз и является социальная дистанция, гигиена рук и маски.

Пшеничная также оценила текущую ситуацию с коронавирусом. По ее словам, сейчас все стабильно, но в любой момент число новых случаев может начать расти, если появится новый штамм внутри популяции, как это случилось с "дельтой". Поэтому говорить о победе над коронавирусом еще нельзя.

Вероятность появления новых штаммов будет высока, пока не будет достигнут коллективный иммунитет. Шанс на дальнейшие мутации будет уменьшаться, если вирус будет чаще встречать невосприимчивых людей.

Пшеничная напомнила и о важности вакцинации тех, кто переболел, а также о ревакцинации. В обоих случаях рекомендация гласит сделать прививку спустя полгода. Это обусловлено распространением среди людей разных штаммов. Количество антител может хватить для одного вида, но оказаться недостаточным для другого.

Эксперт затронула вопрос и программы "Санитарный щит страны", призванной защитить Россию от инфекционных угроз. По ее словам, в современном мире инфекция может оказаться в любой точке мира за считанные часы. Многие страны занимаются разработкой новых планов по борьбе с инфекциями, в том числе разработками платформ с прототипами вакцин. Благодаря готовой платформе Россия и смогла в сжатые сроки создать вакцину.

Пшеничная призвала россиян защищать себя от коронавируса, чтобы снизить нагрузку на систему здравоохранения. По ее словам, медицинские сотрудники всех уровней и другие специалисты системы здравоохранения испытывают колоссальную усталость.