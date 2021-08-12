От COVID-19 излечились 20 195 россиян

Борьба с коронавирусом в России продолжается. Оперативный штаб, по печальной традиции, сообщил последние данные о эпидемии в стране. За последние 24 часа число погибших от инфекции составило 808 человек. С начала 2020 года от COVID-19 скончались 168 049 жителей страны.

За сутки врачи выявили 21 932 новых случаев заражения инфекцией. Всего россияне сдали 6 534 791 положительных тестов.

Лидер антирейтинга стала опять Москва. В столице на самоизоляцию ушли 2294 горожан. В Санкт-Петербурге коронавирус подтвердили у 1801 россиян. В Подмосковье зараженных стало на 1143 человек больше.

С больничного вышли и вернулись к привычной жизни 20 195 россиян. За все время выздоровели 5 828 972 человек.