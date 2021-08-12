Свежая статистика по коронавирусу в России на 12 августа

Свежая статистика по коронавирусу в России на 12 августа
Фото: Aleksander Polyakov/ Global Look Press /www.globallookpress.com
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От COVID-19 излечились 20 195 россиян

Борьба с коронавирусом в России продолжается. Оперативный штаб, по печальной традиции, сообщил последние данные о эпидемии в стране. За последние 24 часа число погибших от инфекции составило 808 человек. С начала 2020 года от COVID-19 скончались 168 049 жителей страны.

За сутки врачи выявили 21 932 новых случаев заражения инфекцией. Всего россияне сдали 6 534 791 положительных тестов. 

Лидер антирейтинга стала опять Москва. В столице на самоизоляцию ушли 2294 горожан. В Санкт-Петербурге коронавирус подтвердили у 1801 россиян. В Подмосковье зараженных стало на 1143 человек больше.

С больничного вышли и вернулись к привычной жизни 20 195 россиян. За все время выздоровели 5 828 972 человек. 

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

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