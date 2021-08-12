Эксперты озвучили новые предположения

Руководитель группы специалистов Всемирной организации здравоохранения, расследующих происхождение коронавируса, Питер Эмбарек сообщил, что первый случай заражения инфекцией мог произойти в лаборатории в Ухани. Об этом он заявил в эфире датского канала TV2.

Согласно их гипотезе, нулевым пациентом мог стать сотрудник лаборатории, заразившийся от летучей мыши во время полевых исследований. Один из вариантов – сотрудник мог подхватить коронавирус во время взятия проб. Эксперт отметил, что это "вполне возможно", однако подчеркнул – это лишь гипотеза, передает РИА "Новости".

Он указал, что пока точная причина распространения коронавируса не определена, и у специалистов есть несколько гипотез на этот счет.

Ранее в ВОЗ, после визита в Ухань, заявили, что утечка вируса из лаборатории "крайне маловероятна". В докладе отметили, что инфекция могла передаться человеку от летучих мышей через другое животное.