В ВОЗ намекнули на утечку коронавируса из китайской лаборатории

В ВОЗ намекнули на утечку коронавируса из китайской лаборатории
Фото: TPG/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Эксперты озвучили новые предположения

Руководитель группы специалистов Всемирной организации здравоохранения, расследующих происхождение коронавируса, Питер Эмбарек сообщил, что первый случай заражения инфекцией мог произойти в лаборатории в Ухани. Об этом он заявил в эфире датского канала TV2. 

Согласно их гипотезе, нулевым пациентом мог стать сотрудник лаборатории, заразившийся от летучей мыши во время полевых исследований. Один из вариантов – сотрудник мог подхватить коронавирус во время взятия проб. Эксперт отметил, что это "вполне возможно", однако подчеркнул – это лишь гипотеза, передает РИА "Новости". 

Он указал, что пока точная причина распространения коронавируса не определена, и у специалистов есть несколько гипотез на этот счет. 

Ранее в ВОЗ, после визита в Ухань, заявили, что утечка вируса из лаборатории "крайне маловероятна".  В докладе отметили, что инфекция могла передаться человеку от летучих мышей через другое животное. 

Источник: TV2 ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

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