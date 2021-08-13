Названы худшие округа по коронавирусу в Подмосковье

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Телеграм-канал "Коронавирус.Мособлштаб" привел свежую статистику по коронавирусу в Подмосковье на 13 августа.
Наиболее напряженная ситуация наблюдается в Люберцах и Мытищах. Там за сутки диагностировали 128 и 126 новых случаев соответственно.
Третье место поделили между собой Балашиха и Одинцово. За последние 24 часа там поставили по 88 диагнозов "COVID-19".
Всего за сутки заболели 1 223 жителя региона, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Ранее во Всемирной организации здравоохранения намекнули на утечку коронавируса из китайской лаборатории.
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