Выздоровели еще более 19,5 тыс человек

Согласно новым данным Оперштаба, в России коронавирусом заболели еще 22 144 человека. Всего инфекцию обнаружили в 85 регионах страны. От болезни скончались 819 пациентов, а 19 550 выздоровели.

В Москве выявили 2 317 заразившихся ковидом, по области положительный тест на коронавирус оказался еще у 1 307 граждан. В Санкт-Петербурге зарегистрировано 1 823 случая заражения. На третьем месте по темпам распространения инфекции – Нижегородская область, где болезнь нашли у 544 человек.

По данным общей статистики по коронавирусу в России, всего в стране заболели 6 579 212 граждан. Из них 169 683 скончались, а 5 867 890 выздоровели.

Накануне по Московскому региону назвали худшие округа. Больше всего больных нашли в Люберцах и Мытищах.