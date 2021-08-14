Свежая статистика по коронавирусу в России на 14 августа

Свежая статистика по коронавирусу в России на 14 августа
Фото: Maksim Konstantinov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
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Выздоровели еще более 19,5 тыс человек

Согласно новым данным Оперштаба, в России коронавирусом заболели еще 22 144 человека. Всего инфекцию обнаружили в 85 регионах страны. От болезни скончались 819 пациентов, а 19 550 выздоровели. 

В Москве выявили 2 317 заразившихся ковидом, по области положительный тест на коронавирус оказался еще у 1 307 граждан. В Санкт-Петербурге зарегистрировано 1 823 случая заражения. На третьем месте по темпам распространения инфекции – Нижегородская область, где болезнь нашли у 544 человек.

По данным общей статистики по коронавирусу в России, всего в стране заболели 6 579 212 граждан. Из них 169 683 скончались, а 5 867 890 выздоровели. 

Накануне по Московскому региону назвали худшие округа. Больше всего больных нашли в Люберцах и Мытищах.

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

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