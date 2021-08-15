От инфекции скончались 816 человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил последние данные об эпидемии в стране. За сутки в России с больничного к привычной жизни вернулись 16 426 человек. За все время выздоровевших насчитывается 5 884 316 россиян.

За последние 24 часа в стране заразившихся COVID-19 стало на 21 624 человек больше. Всего заболели за время эпидемии 6 600 836 жителей страны.

В Москве, которая по-прежнему лидирует в антирейтинге, заболевших за сутки – 1954 горожан. В Санкт-Петербурге положительные тесты сдали 1668 россиян. В Московской области инфекцию подхватили 1359 человек.

Умерших за сутки оказалось 816 пациентов. За все время болезнь одолела 170 499 россиян.