Свежая статистика по коронавирусу в России на 16 августа

Свежая статистика по коронавирусу в России на 16 августа
Фото: Софья Сандурская/АГН Москва
Всего в стране выявили более 6,6 миллионов заболевших

Количество случаев заражения в России выросло на 20 765. Об этом сообщил Оперативный штаб по распространению коронавируса. Еще 15 601 после болезни выздоровел, а 806 человек скончались.

Москва лидирует по темпам прироста случаев заражения. Всего, по данным на 16 августа, там нашли 1 489 больных. В Московской области обнаружили еще 1 362 заразившихся. 

В Санкт-Петербурге количество людей с ковидом выросло еще на 1 383. В Свердловской области число заражений составило 529.

Согласно общей статистике по COVID-19 в России, всего в стране выявлено 6 621 601 больной. 5 899 917 человек после заражения смогли выздороветь, а 171 305 скончались.


Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

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