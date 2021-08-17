От инфекции умерли ? человек

В России продолжается борьба с эпидемией коронавируса. По последним данным Оперштаба, в стране за сутки заразились COVID-19 20 958 человек. За все время заболели 6 642 559 жителей.

В Москве положительные тесты на инфекцию сдали 2006 горожан. В Московской области, которая неожиданно вышла на второе место антирейтинга, число зараженных увеличилось на 1328 человек. В Санкт-Петербурге на самоизоляцию ушел 1156 россиян.

За последние 24 часа врачи зафиксировали 805 случаев летального исхода. За все время эпидемии скончались 172 110 пациентов.

Выздоровевших стало больше на 18 407 жителей страны. Всего излечились от коронавируса 5 918 324 человек.