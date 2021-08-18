Питер обогнал Москву: свежая статистика по коронавирусу в России на 18 августа

Питер обогнал Москву: свежая статистика по коронавирусу в России на 18 августа
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Инфекцию подхватили 6 663 473 россиян за время эпидемии

В России за последние сутки врачи выявили 20 914 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом рассказал Оперативный штаб в своем ежедневном отчете. 

В Санкт-Петербурге, который вышел на первую строчку антирейтинга, на самоизоляцию ушли 1636 человек. В Москве, по последним данным, заболели COVID-19 1590 горожан. В Московской области зафиксировано 1240 диагнозов "коронавирус". 

За последние 24 часа из жизни ушли 799 инфицированных инфекцией россиян. За все время скончались 172 909 жителей страны.

Однако есть и хорошие новости. Выздоровевших за сутки оказалось 20 713 человек. Всего излечились 5 939 037 пациентов. 

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

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