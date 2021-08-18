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В России за последние сутки врачи выявили 20 914 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом рассказал Оперативный штаб в своем ежедневном отчете.
В Санкт-Петербурге, который вышел на первую строчку антирейтинга, на самоизоляцию ушли 1636 человек. В Москве, по последним данным, заболели COVID-19 1590 горожан. В Московской области зафиксировано 1240 диагнозов "коронавирус".
За последние 24 часа из жизни ушли 799 инфицированных инфекцией россиян. За все время скончались 172 909 жителей страны.
Однако есть и хорошие новости. Выздоровевших за сутки оказалось 20 713 человек. Всего излечились 5 939 037 пациентов.
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