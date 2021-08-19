От ковида умер 791 человек за сутки

Продолжаем следить за ситуацией с эпидемией коронавируса в России. По данным Оперштаба, в стране за последние 24 часа заразились COVOD-19 21 058 жителей. За все время заболели 6 684 531 человек.

На первом месте антирейтинга 19 августа оказалась Москва. В столице врачи выявили 2142 новых случаев инфицирования. В Санкт-Петербурге 1563 горожан ушли на самоизоляцию. В Подмосковье болезнь подкосила 949 россиян.

Выздоровели за сутки 24 017 жителей страны. За все время одолеть болезнь смогли 5 963 054 пациентов.

Однако есть и печальные цифры. Скончались за 24 часа 791 россиян. Всего из жизни из-за коронавируса ушли 173 700 человек.