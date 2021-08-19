Теперь граждане могут без ограничений путешествовать по странам Европы, заявили местные власти

Евросоюз принял решение о признании сертификатов вакцинации против коронавирусной инфекции, выданных на Украине. Аналогичное решение Брюссель вынес по документам властей Северной Македонии и Турции.

Согласно приведенным данным, Еврокомиссия признала действительными документы о прохождении вакцинации на территории Европейского союза. Решение вступает в силу уже завтра, 20 августа.

С этой же даты, отмечает источник, сертификаты, одобренные в указанных странах, будут приниматься европейскими государствами на условиях, аналогичных для цифровых сертификатов стран-членов ЕС. Украина, Турция и Северная Македония приняли аналогичное решение в отношении европейских сертификатов.

Комиссар Еврокомиссии Дидье Рейндерс, ведающий вопросами юстиции, заявил, что перечень государств, внедряющих европейскую систему, продолжает расти. Брюссель таким образом расширяет действие своих стандартов уже на международном уровне.

Еврокомиссар также указал, что тем самым стороны существенно упрощают для туристов многих стран путешествия, в том числе за пределы самого ЕС.

По словам главы правительства Незалежной Дениса Шмыгаля, для получения документа гражданам Украины необходимо пройти полный курс вакцинации против коронавирусной инфекции. Это позволит населению свободно путешествовать в страны Евросоюза, передает NEWS.ru.

В начале июня Госпогранслужба Украины отказалась пускать на территорию страны граждан, которые привились российской вакциной "Спутник V". Пограничники выдвинули новые требования в ряд документов, предъявляемых на КПП. В них должно содержаться подтверждение об отрицательном ПЦР с полисом страхования от коронавируса.