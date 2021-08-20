За прошедшие сутки скончались 785 человек

Эпидемия коронавирусной инфекции продолжает охватывать все большее число россиян. По информации Оперативного штаба, за прошедший день в России заразились 20 992 человека. При этом за все время с начала пандемии болезнь подхватили 6 705 523 жителей.

Первое место в антирейтинге остается за столицей с 1925 случаями. За Москвой расположился Санкт-Петербург – в городе выявили 1691 зараженного. В Подмосковье дневной прирост составил 1029 человек.

Всего за прошедшие сутки выздоровел 20 351 россиянин. За все время инфекции поправились 5 983 405 человек.

За 19 августа выявлено 785 случаев летального исхода. За все время пандемии от болезни скончались 174 485 россиян.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о продуктах, которые чрезвычайно необходимы для организма человека после перенесенной коронавирусной инфекции. Так, в ежедневный рацион необходимо добавить цельнозерновые продукты, а также бобовые, овощи и ягоды. Важно не забывать о рыбе.

Накануне сообщалось о госпитализации актера Бориса Щербакова. По информации ряда СМИ, у актера выявили коронавирусную инфекцию.