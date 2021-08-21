Свежие данные опубликовал оперштаб

За прошедшие сутки в России от ковида умерло 797 человек. На утро 21 августа зафиксирована 21 000 заражений. Вылечиться удалось 20 647 заболевшим.

На первом месте по заболеваемости коронавирусом по-прежнему российская столица. В Москве – 1852 случая.

На втором месте Питер с 1665 заболевшими.

В Московской области, которая заняла третью строчку, положительные тесты на ковид сдали 1119 человек.

За весь период в России от коронавируса скончались 175 282 пациента. Заразились 6 726 523 человека. Выздоровело 6 004 052 заболевших.