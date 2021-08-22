Свежая статистика по коронавирусу в России на 22 августа

Свежая статистика по коронавирусу в России на 22 августа
Фото: Maksim Konstantinov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Около 8% новых заболевших не имели клинических проявлений

По данным на 22 августа, в России зафиксировано еще 20 564 случая заражения коронавирусом. За минувшие сутки болезнь унесла жизни еще 762 граждан, 15 414 смогли выздороветь. Данные публикует Оперативный штаб по распространению COVID-19.

Больше всего зараженных в Москве – там инфекцию обнаружили у 1 661 человека. В Московской области нашли еще 1 184 больных. В Санкт-Петербурге количество заболевших выросло на 1 481 гражданина. 

Меньше всего заражений коронавирусом было выявлено в ЧАО и НАО – в регионах нашли по 11 заболевших.

Согласно последним данным, общее число заразившихся ковидом в России составляет 6 747 087. Всего от болезни скончались 176 044 человека, а 6 019 466 выздоровели. 

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

Ответить:

новости партнеров

"Грязная игра Лукашенко и Кремля": Польша обвинила Россию в ситуации с мигрантами на границе

Забор на границе сломали белорусские спецслужбы, говорится в заявлении

Путин попросил Меркель повлиять на Киев: итоги переговоров в Москве

Встреча двух лидеров длилась на час дольше запланированного

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей