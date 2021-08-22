Около 8% новых заболевших не имели клинических проявлений

По данным на 22 августа, в России зафиксировано еще 20 564 случая заражения коронавирусом. За минувшие сутки болезнь унесла жизни еще 762 граждан, 15 414 смогли выздороветь. Данные публикует Оперативный штаб по распространению COVID-19.

Больше всего зараженных в Москве – там инфекцию обнаружили у 1 661 человека. В Московской области нашли еще 1 184 больных. В Санкт-Петербурге количество заболевших выросло на 1 481 гражданина.

Меньше всего заражений коронавирусом было выявлено в ЧАО и НАО – в регионах нашли по 11 заболевших.

Согласно последним данным, общее число заразившихся ковидом в России составляет 6 747 087. Всего от болезни скончались 176 044 человека, а 6 019 466 выздоровели.