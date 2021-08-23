Свежая статистика по коронавирусу в России на 23 августа

Свежая статистика по коронавирусу в России на 23 августа
Фото: Софья Сандурская/АГН Москва
Заболевших стало на 19 454 человека больше

Число заболевших коронавирусом в России продолжает расти. По последней информации, предоставленной Оперативным штабом, за минувшие сутки было выявлено 19 454 новых случая заражения. За весь период пандемии заразился 6 766 541 россиянин. 

Лидером по числу зараженных по-прежнему остается Москва, где за последние 24 часа положительный тест на коронавирус сдали 1458 человек. На втором месте расположилась Московская область, где выявили 1187 новых случаев. В Санкт-Петербурге ситуация немногим лучше – заразились еще 691 человек подцепил инфекцию. 

Меньше всего новых случаев было выявлено в Магаданской области и ЧАО – 28 и 2 зараженных в каждом регионе. 

Победить болезнь за последние сутки смог 15 401 россиянин. Всего излечились 6 034 867 пациентов. 

Жертвами COVID-19 стали 776 человек. В общей сложности пандемия унесла жизнь 176 820 россиян. 

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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