В Подмосковье расширили парк машин скорой помощи из-за новой волны COVID-19

На учете состоит лишь треть закупленного транспорта

Главы муниципальных районов должны оказать содействие в постановке новых автомобилей скорой помощи на учет в ГИБДД из-за ожидания очередной волны коронавируса, которая ожидается в предстоящий осенний сезон. Соответствующее заявление сделала замглавы правительства Подмосковья, глава регионального Минздрава Светлана Стригункова.

Как отметила госслужащая, в связи с этой ситуацией региону крайне необходим транспорт. К вопросу необходимо подключить глав округов, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

По словам Стригунковой, в этом году Московская область успела приобрести 438 "неотложек". Пока что на учете меньше половины.

Источник: Интерфакс ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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