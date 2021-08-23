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Главы муниципальных районов должны оказать содействие в постановке новых автомобилей скорой помощи на учет в ГИБДД из-за ожидания очередной волны коронавируса, которая ожидается в предстоящий осенний сезон. Соответствующее заявление сделала замглавы правительства Подмосковья, глава регионального Минздрава Светлана Стригункова.
Как отметила госслужащая, в связи с этой ситуацией региону крайне необходим транспорт. К вопросу необходимо подключить глав округов, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
По словам Стригунковой, в этом году Московская область успела приобрести 438 "неотложек". Пока что на учете меньше половины.
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