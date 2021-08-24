Больше всего зараженных - в Московской области: статистика по коронавирусу в России на 24 августа

Больше всего зараженных - в Московской области: статистика по коронавирусу в России на 24 августа
Фото: pixabay.com
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Вирус унес жизни 794 россиян

Оперативный штаб поделился актуальной информацией о заболевших коронавирусом в стране. Так, за минувшие сутки в России заболели еще 18 833 гражданина. За весь период пандемии COVID-19 диагностировали у 6 785 374 россиян. 

Больше всего новых случаев инфицирования выявили в Московской области – 1125 зараженных. На втором месте Москва. 1105 жителей столицы сдали положительный тест на коронавирус. В Санкт-Петербурге вирус обнаружили у 600 человек. 

Меньше всего новых случаев было выявлено в НАО и ЧАО – по 11 и 6 заражений соотвественно. 

Есть и хорошие новости. За минувшие 24 часа специалистам удалось поставить на ноги 18 636 россиян. За весь период пандемии болезнь смогли победить 6 053 503 гражданина. 

За сутки COVID-19 унес жизни 794 пациентов. Всего скончались 177 614 человек. 


Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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Гостььь
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