Курс рубля
- Экономисты спрогнозировали курс доллара к концу 2021 года
- Прогноз положительный: когда ждать укрепления рубля
- Российский рубль спасут китайцы?
Эпидемиологическая обстановка в нашем государстве оставляет желать лучшего. Профильные ведомства делают все возможное для стабилизации ситуации. Так, эксперты Минздрава отредактировали рекомендации по прививанию от коронавирусной инфекции.
Среди прочего, изменился срок действия QR-кодов после прививки. Об обновлениях в рекомендациях сообщается на официальном сайте министерства.
Теперь специальные коды будут действительны в течение одного года. Однако, если эпидобстановка обострится, то срок автоматически сократят до полугода, передает телеканал "360".
К слову, недавно стало известно, что в Подмосковье расширили парк машин скорой помощи из-за новой волны COVID-19.
Президент заявил, что страна признает украинский суверенитет
Президент обсуждал с министром действия адмирала Тихоокеанского флота