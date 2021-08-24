В России изменились рекомендации по вакцинации от COVID-19

В частности, перемены коснулись QR-кодов

Эпидемиологическая обстановка в нашем государстве оставляет желать лучшего. Профильные ведомства делают все возможное для стабилизации ситуации. Так, эксперты Минздрава отредактировали рекомендации по прививанию от коронавирусной инфекции.

Среди прочего, изменился срок действия QR-кодов после прививки. Об обновлениях в рекомендациях сообщается на официальном сайте министерства.

Теперь специальные коды будут действительны в течение одного года. Однако, если эпидобстановка обострится, то срок автоматически сократят до полугода, передает телеканал "360".

К слову, недавно стало известно, что в Подмосковье расширили парк машин скорой помощи из-за новой волны COVID-19.

Источник: Минздрав ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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