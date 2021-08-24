В Израиле доказали эффективность ревакцинации от коронавируса

После получения третьей дозы вероятность заболевания снижается в 5 раз

Люди, прошедшие ревакцинацию, защищены от коронавируса в 4 раза лучше, чем те, кто получил только две дозы вакцины. К такому выводу пришли медики Израиля.

Исследование проводилось среди пациентов старше 60 лет. Оказалось, что введение третьей, бустерной, дозы вакцины снижает вероятность тяжелого протекания болезни и необходимость госпитализации в 5-6 раз. Такие данные обнародовал Минздрав Израиля 22 августа.

К аналогичным выводам пришел и один из ведущих поставщиков медуслуг Израиля – компания Maccabi. Среди ее 149 тысяч пациентов, привитых трижды, Covid-19 подхватили только 37 человек, тогда как среди 675 тысяч граждан, получивших два укола, заразились коронавирусом 1064 человека, передает VOA.

В связи с этим в Израиле решено расширить категории граждан, которым показана ревакцинация как можно скорее. Ставить третью дозу вакцины там уже начали людям старше 40 лет, учителям, медработникам и беременным. На сегодняшний день в стране, где проживает около 9,3 млн человек, дополнительную дозу вакцины получили 1,5 миллиона граждан.

Ранее сообщалось, что стимулом к активной ревакцинации израильтян послужил рост количества заражений штаммом "дельта" среди привитых граждан.

О программе ревакцинации в Москве ранее рассказал мэр города Сергей Собянин.