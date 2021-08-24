Курс рубля
- Экономисты спрогнозировали курс доллара к концу 2021 года
- Прогноз положительный: когда ждать укрепления рубля
- Российский рубль спасут китайцы?
807 новости
Венгрия запустит собственное производство "Спутника V" в конце 2022 года. Соответствующее заявление сделал накануне глава МИД страны Петер Сийярто.
Как указал министр, Венгрия смогла осуществить "самую успешную в Евросоюзе вакцинацию" с помощью российского препарата, за что выражает благодарность российским коллегам. Отдельных слов благодарности удостоился лично глава МИД РФ Сергей Лавров.В Венгрии построят крупный цех по производству вакцины в Дебрецене по российской лицензии, передает МИР24.
Идеи "однополярного мира" по-прежнему популярны у лидеров стран НАТО
Вильнюс добивается от бизнеса экономической блокады "автократического государства"