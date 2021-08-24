В Венгрии назвали дату собственного производства "Спутника V"

Будапешт выразил благодарность Москве за препарат

Венгрия запустит собственное производство "Спутника V" в конце 2022 года. Соответствующее заявление сделал накануне глава МИД страны Петер Сийярто.

Как указал министр, Венгрия смогла осуществить "самую успешную в Евросоюзе вакцинацию" с помощью российского препарата, за что выражает благодарность российским коллегам. Отдельных слов благодарности удостоился лично глава МИД РФ Сергей Лавров.

В Венгрии построят крупный цех по производству вакцины в Дебрецене по российской лицензии, передает МИР24.
Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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