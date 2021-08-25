Общее число заболевших выросло до 6,8 миллионов

Еще 19 536 человек заразились ковидом в России за минувшие сутки. Новые инфицированные были обнаружены в 85 регионах страны. Об этом сообщает Оперштаб по распространению коронавируса в стране.

Больше всего больных в Москве – там диагноз COVID-19 поставили 1 402 людям. В Московской области выявили 776 случаев заражения. Количество заболевших в Санкт-Петербурге, по данным на 23 августа, увеличилось на 1 385 человек.

Среди регионов по темпам распространения коронавируса лидируют Свердловская, Ростовская области и Пермский край, где нашли 527,482 и 475 случаев заражения соответственно.

Всего за день количество умерших увеличилось на 809, а вылечиться смогли 19 654 пациента.

Согласно общей статистике по России, всего в стране было выявлено 6 804 910 заболевших коронавирусом, из них скончались от последствий болезни 178 423, а 6 073 157 выздоровели.



