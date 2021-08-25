Антилидером по охвату стали Люберцы

776 жителей Московской области подхватили коронавирусную инфекцию за прошедший день. Соответствующая информация поступила от регионального Минздрава.

Согласно приведенным данным, первое место по числу выявленных случаев занимают Люберцы с 74 зараженными. Второе и третье места за Балашихой и Одинцово – 73 и 71 случай соответственно.

Всего в Московской области с начала пандемии успешно излечились 417 392 человека, число летальных случаев составляет 7675, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".



