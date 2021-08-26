Свежая статистика по коронавирусу в России на 26 августа

Свежая статистика по коронавирусу в России на 26 августа
Фото: Lev Vlasov/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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Жертвами коварной инфекции стали 820 человек

Оперативный штаб опубликовал актуальную информацию по распространению коронавируса в России. Так, за минувшие сутки вирус подцепили 19 630 человек в 85 регионах. Общее число заболевших выросло до 6 824 540. 

Лидером по числу новых случаев по-прежнему остается Москва – 1712 заболевших. В Санкт-Петербурге ситуация немногим лучше. В регионе положительный тест на COVID-19 сдал 1301 человек. В Московской области заразились 726 россиян. 

Меньше всего зараженных было выявлено в ЧАО и НАО – по 14 и 13 заражений в каждом регионе. 

За прошедший день медикам удалось вылечить 19 661 человека. За весь период пандемии победить болезнь смогли 6 092 818 россиян. 

Вирус унес жизни 820 пациентов. В общей сложности жертвами COVID-19 стали 179 243 гражданина нашей страны. 

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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