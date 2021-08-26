Жертвами коварной инфекции стали 820 человек

Оперативный штаб опубликовал актуальную информацию по распространению коронавируса в России. Так, за минувшие сутки вирус подцепили 19 630 человек в 85 регионах. Общее число заболевших выросло до 6 824 540.

Лидером по числу новых случаев по-прежнему остается Москва – 1712 заболевших. В Санкт-Петербурге ситуация немногим лучше. В регионе положительный тест на COVID-19 сдал 1301 человек. В Московской области заразились 726 россиян.

Меньше всего зараженных было выявлено в ЧАО и НАО – по 14 и 13 заражений в каждом регионе.

За прошедший день медикам удалось вылечить 19 661 человека. За весь период пандемии победить болезнь смогли 6 092 818 россиян.

Вирус унес жизни 820 пациентов. В общей сложности жертвами COVID-19 стали 179 243 гражданина нашей страны.