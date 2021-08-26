Работа американских военных лабораторий заслуживает более пристального внимания, считают в КНР

Китай потребовал от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) проверить ряд американских лабораторий, откуда могла произойти утечка COVID-19. Соответствующий запрос на имя главы ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса направил постпред КНР при ООН в Женеве Чэнь Сюй. Это первый официальный запрос по данной теме, инициированный Пекином.

В письме указывается на выводы экспертов, что Уханьский институт вирусологии вряд ли мог стать источником распространения заболевания. Но раз некоторые специалисты настаивают на версии, что ковид имел искусственное происхождение, то проверять нужно, в первую очередь, лаборатории США в Форт-Детрике (штат Мэриленд) и при университете штата Северная Каролина в Чапел-Хилл. Именно там американские военные медики и биологи проводят опыты над вирусами и изучают механизмы распространения инфекционных заболеваний, сообщает Global Times.

Издание отмечает, что группа эпидемиологов из этих лабораторий еще в 2003 г. докладывала об успехах в процессе синтезирования и модификации коронавирусов.

Ранее эксперты ВОЗ и КНР пришли к выводу, что пандемия коронавируса, которая началась в Ухане, скорее всего, была вызвана переходом инфекции от животных к людям, а не утечкой из лаборатории. Однако этот доклад не устроил американских сенаторов. Они заказали собственное расследование и недавно заявили, что в пандемии виноваты все-таки китайцы.