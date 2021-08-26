Курс рубля
- Экономисты спрогнозировали курс доллара к концу 2021 года
- Прогноз положительный: когда ждать укрепления рубля
- Российский рубль спасут китайцы?
807 новости
Минздрав России одобрил еще одну отечественную вакцину против COVID-19 – "ЭпиВакКорону-Н". Препарат был зарегистрирован в четверг, 26 августа.
Об этом говорится на сайте госреестра лекарственных средств. Данную вакцину разработали представители научного центра "Вектор", расположенного в Новосибирске.
Сообщается, что в основе препарата лежат пептидные антигены.
Напомним, на данный момент в нашей стране есть уже четыре вакцины, нацеленные на борьбу с коронавирусом: "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак" и "Спутник Лайт".
Ранее стало известно о том, что в России изменились рекомендации по вакцинации от COVID-19.
Финансовое поведение все большего числа россиян продолжает вызывать недоумение