Препарат, нацеленный на борьбу с заразой, будет пятым по счету

Минздрав России одобрил еще одну отечественную вакцину против COVID-19 – "ЭпиВакКорону-Н". Препарат был зарегистрирован в четверг, 26 августа.

Об этом говорится на сайте госреестра лекарственных средств. Данную вакцину разработали представители научного центра "Вектор", расположенного в Новосибирске.

Сообщается, что в основе препарата лежат пептидные антигены.

Напомним, на данный момент в нашей стране есть уже четыре вакцины, нацеленные на борьбу с коронавирусом: "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак" и "Спутник Лайт".

Ранее стало известно о том, что в России изменились рекомендации по вакцинации от COVID-19.