Опасный вирус унес жизни еще 798 человек

Наша страна продолжает страдать от активного распространения коронавирусной инфекции. Эксперты профильного оперштаба опубликовали актуальную статистику новых случаев заражения. Выяснилось, что за прошедший день инфекцию подцепили 19 509 человек. Таким образом, общее число заразившихся COVID-19 выросло до 6 844 049.



Бессменным лидером печального рейтинга остается российская столица. Специалисты выявили еще 1 509 носителей коварного вируса среди москвичей. Следом идет Северная столица. В Санкт-Петербурге зафиксировано 1 395 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. На третьем месте расположилось Подмосковье, там заболели 786 местных жителей.

Российские медицинские специалисты прикладывают максимальные усилия для спасения жизней зараженных. За прошедшие сутки врачам удалось поставить на ноги 19 217 россиян. За все время буйства эпидемии в нашей стране полностью вылечились 6 112 035 человек.

При этом жертвами кровожадного вируса стали еще 798 пациентов. Всего от коронавирусной инфекции скончался 180 041 житель России.

Тем временем, отечественные ученые делают все возможное для стабилизации эпидемиологической ситуации. Вчера, 26 августа, была зарегистрирована еще одна российская вакцина от COVID-19. Препарат, нацеленный на борьбу с заразой, будет пятым по счету.