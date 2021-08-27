Вакцинированные туристы смогут посетить страну без карантина

С 1 сентября привитые "Спутником V" туристы смогут посещать курортные острова Таиланда Пхукет и Самуи без двухнедельного карантина. Об этом сообщил генеральный консул РФ на Пхукете Владимир Соснов.

Для въезда в страну достаточно будет оформить специальное разрешение в посольстве Таиланда, уточняет RT.

Ранее стало известно, что Евросоюз планирует открыть въезд для россиян с прививкой от коронавируса.