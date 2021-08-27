Таиланд упростил условия въезда на Пхукет для привитых "Спутником V"

Вакцинированные туристы смогут посетить страну без карантина

С 1 сентября привитые "Спутником V" туристы смогут посещать курортные острова Таиланда Пхукет и Самуи без двухнедельного карантина. Об этом сообщил генеральный консул РФ на Пхукете Владимир Соснов.

Для въезда в страну достаточно будет оформить специальное разрешение в посольстве Таиланда, уточняет RT

Ранее стало известно, что Евросоюз планирует открыть въезд для россиян с прививкой от коронавируса. 

Источник: РИА "Новости"
Юлия МИХАЙЛОВА
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