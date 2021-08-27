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За последние сутки в Московской области установлено 786 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщили в региональном отделении Минздрава.
Возглавляет антирейтинг Балашиха – там зафиксирован 61 подтвержденный диагноз. Ненамного отстает Одинцово – там 60 новых заболевших. В Мытищах заразились 57 человек.
При этом в 15 областных округах удалось практически справиться с распространением заразы. По крайней мере, за минувшие сутки не выявили ни одного случая инфицирования COVID-19 в Можайске, Черноголовке, Щелкове, Талдоме, Пущине, Красноармейске и некоторых других округах, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".
В общей сложности за время пандемии в Московской области подхватили коронавирус 418 904 жителя. 7709 из них спасти не удалось.
Всего в России за сутки заразились коронавирусом 19 509 человек.
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