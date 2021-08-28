За сутки умерло 799 человек

Оперштаб обнародовал свежие данные по коронавирусу в России. На утро 28 августа зафиксировано 19 492 случая. Жертвами вируса стали 799 человек. Выздоровели – 19 411 .

По-прежнему на первом месте по заболеваемости российская столица. В Москве – 1498 случаев.

Вторую строчку в ковидном рейтинге занимает Питер. Здесь 1406 заболевших.

На третьем месте Московская область с 849 заболевшими.

За все время в России от ковида умерло 180 840 человек. Вылечить медики смогли 6 131 446 пациентов. Зарегистрировано 6 863 541 заражение.