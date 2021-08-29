Всего от болезни в стране скончались более 181 тысячи граждан

Коронавирусную инфекцию нашли еще у 19 286 человек в России. Число скончавшихся увеличилось на 797, а выздоровевших стало больше на 16 804 граждан. Данные приводит Оперативный штаб по распространению коронавируса в стране.

Количество заболевших в Москве возросло на 1 444 за минувшие сутки. Вирусом заразились еще 914 человек по Московской области. В Санкт-Петербурге выявлено 1 318 инфецированных ковидом.

Среди регионов по темпам распространения коронавируса лидирует Свердловская область, где обнаружили еще 523 больных. На втором месте Ростовская область с 485 заболевшими. Замыкает тройку Пермский край – там COVID-19 подтвердился у 470 человек.

Согласно общим данным по распространению инфекции, всего в стране было выявлено 6 882 827 заболевших, из которых 181 637 скончались, а 6 148 250 выздоровели.



